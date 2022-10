PSV haalt beloftentopper tegen Jong Ajax naar het Philips Stadion

Aangezien het WK in Qatar dan aan de gang is, ligt de Eredivisie in die periode stil. „We willen onze fans iets kunnen aanbieden”, zegt een woordvoerder van PSV. „Op De Herdgang is beperkt plaats. En aangezien er verder toch geen clubvoetbal is, denken we dat het leuk is om twee top ’Jong-teams’ tegen elkaar in het stadion te laten spelen. Daarom hebben we dit verzoek ingediend en dat is gehonoreerd.”

Het WK begint op 20 november, de finale is op 18 december. De Keuken Kampioen Divisie ligt tijdens de mondiale eindronde even stil. Het eerste gedeelte van de competitie eindigt op 20 november. Tussen 11 en 16 december vinden twee speelrondes plaats, waarna de clubs opnieuw twee weken ’winterstop’ krijgen. Op 6 januari 2023 gaat de Keuken Kampioen Divisie weer verder.