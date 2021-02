Voormalig ADO-keeper Ton Thie (76) overleden

Premium Sport

’Of Tiger Woods nog terugkeert? Ik zie het heel somber in’

Het eenzijdige auto-ongeluk waarbij Tiger Woods zwaargewond raakte, dreunt keihard door in de sportwereld. Het positieve is dat de spoedoperatie aan zijn gebroken rechterbeen en verbrijzelde enkel geslaagd is, dat Woods aanspreekbaar is en dat ’de eerste fase van zijn herstel is ingezet’. Robert-Jan...