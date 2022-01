KNVB in gesprek met clubs over aanscherping coronaprotocol

De organisaties gaan het protocol, dat al geruime tijd van kracht is, nogmaals bespreken met de clubs. Belangrijk aandachtspunt is het handhaven van de 1,5 meter afstand buiten trainingen en wedstrijden om. Zo wordt de voetballers nadrukkelijk gevraagd om niet met elkaar in een auto te reizen. Mogelijk worden de regels op sommige punten aangescherpt of verduidelijkt. De KNVB, ECV en CED willen voorkomen dat net als in onder meer Engeland, Italië en Frankrijk veel wedstrijden moeten worden uitgesteld omdat clubs te weinig spelers hebben.

Ajax en Vitesse moesten vorige week hun trainingskamp in Portugal afbreken vanwege positieve testuitslagen en ook NEC keerde eerder terug uit Spanje. PSV en Feyenoord besloten hun buitenlandse trainingskamp vooraf al te schrappen vanwege coronabesmettingen binnen de selectie.

De Eredivisie wordt komend weekeinde hervat, de Keuken Kampioen Divisie ging afgelopen weekeinde al weer van start. Twee wedstrijden (Excelsior - ADO Den Haag en TOP Oss - Jong AZ) moesten uitgesteld worden vanwege de coronaperikelen. Wedstrijden gaan in principe door als een club minimaal dertien spelers over heeft, van wie in ieder geval één keeper.