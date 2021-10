Matthijs de Ligt ziet Juventus weer verliezen, Denzel Dumfries belangrijk voor Inter

De formatie van trainer Massimiliano Allegri ging nu onderuit bij Hellas Verona, 2-1. De grootmacht van weleer staat in de middenmoot met 15 punten. Koploper Napoli heeft er al 28.

Bij rust leidde de thuisclub al met 2-0. Beide treffers kwamen op naam van de Argentijn Giovanni Simeone. Eerst scoorde hij in de rebound, vervolgens op aangeven van Darko Lazovic. In de slofase scoorde de Amerikaan Weston McKennie nog voor Juve.

Matthijs de Ligt bleef op de bank bij Juventus.

Bekijk ook: Pijnlijke nederlaag voor Matthijs de Ligt met Juventus

De Argentijnse aanvaller Joaquín Correa hielp Internazionale aan een zege op Undinese. Correa (27) maakte in het laatste half uur beide doelpunten in Stadio Giuseppe Meazza: 2-0. Denzel Dumfries, die voor de derde keer dit seizoen een basisplaats had bij de Italiaanse kampioen in de Serie A, leverde de assist bij de tweede treffer van de Argentijn.

Joaquin Correa en Denzel Dumfries zijn blij. Ⓒ ANP/HH

Correa opende na een uur spelen de score, na een handig overstapje van Ivan Perisic. Udinese-verdediger Bram Nuytinck kon niet voorkomen dat de Argentijn daarna de bal in de korte hoek schoot. In de 68e minuut legde de opgekomen rechtsback Dumfries de bal terug op Correa, die vanaf de rand van het strafschopgebied vrij kon uithalen.

Stefan de Vrij bleef op de bank bij de Italiaanse kampioen, die achter Napoli en AC Milan de derde plek in de Serie A inneemt. Volgende week staan de twee clubs uit Milaan tegenover elkaar.