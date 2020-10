Wilco Kelderman is steeds dichter bij het roze in de Giro

Niets of niemand kan Wilco Kelderman stoppen in de negende rit van de Giro d’Italia. Ⓒ BSR Agency

ROCCARASO - Te rillen als rietjes stonden ze bovenop Roccaraso. Stuk voor stuk, al stond er eentje tussen wiens gebit een lach verried in plaats van klapperende tanden van de kou. Wilco Kelderman deed in de kletsnatte negende Giro-rit uitstekende zaken en zag zijn aanval in de slotmeters beloond worden met achttien seconden winst ten opzichte van Giro-leider João Almeida, waardoor Kelderman het roze tot op een halve minuut is genaderd.