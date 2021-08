Jill Roord nieuwe ambassadeur Jantje Beton: ’Een goede match’

Door Lars van Soest

Jill Roord wordt ambassadrice van de stichting Jantje Beton. Ⓒ Jantje Beton.

AMSTERDAM - Jill Roord wordt ambassadrice van de stichting Jantje Beton, die zich inzet om kinderen en jongeren dagelijks te laten spelen en bewegen. „Een goede match”, aldus de Oranje Leeuwin, die niet beter weet dat dan dat ze vroeger steevast buiten in de weer was met haar broers en buurtvrienden. „Toen waren er nog geen iPads en dergelijke. Wij waren altijd aan het voetballen of met andere spelletjes bezig.”