Tijd voor Klok junior: Jeffrey (24) treedt in voetsporen van vader Marko

Met een vader die zilver veroverde op de Olympische Spelen (1992) en 378 interlands achter zijn naam heeft staan, voelde het voor Jeffrey Klok lange tijd alsof hij grote schoenen te vullen had. Inmiddels schrikt het de 24-jarige volleyballer niet meer af. De libero begint vandaag in Skopje aan zijn eerste Europees kampioenschap, waarop hij met Oranje net zo goed hoopt te presteren als de Nederlandse vrouwen op hun EK. „Natuurlijk droom ik ook van een plek in de halve finale.”

Volleybalinternational Jeffrey Klok en zijn vader Marko poseren op een voor hen bijzondere plek in Topsportcentrum Rotterdam. Ⓒ Foto Roel Dijkstra