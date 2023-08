Roda haalt opnieuw uit en beleeft bliksemstart

TOP Oss was met 4-1 te sterk voor Jong PSV. De Griek Konstantinos Doumtsios was op dreef met twee doelpunten in de eerste helft. Roshon van Eijma opende al na acht minuten vanuit een strafschop de score voor TOP Oss. Jason van Duiven was in de tweede helft trefzeker voor Jong PSV, maar dankzij een eigen treffer van Bram Rovers kwam TOP Oss weer steviger aan de leiding. De zege van de thuisploeg kwam daarna niet meer in gevaar.

FC Emmen, vorig seizoen nog actief in de Eredivisie, had een moeilijke avond tegen VVV-Venlo: 2-2. Emmen kwam na dertien minuten wel op voorsprong dankzij een treffer van Patrick Brouwer. Maar Soulyman Allouch boog met twee doelpunten de achterstand om. In de 71e minuut zorgde Piotr Parzyszek voor de gelijkmaker voor Emmen. De formatie uit Drenthe kreeg daarna nog veel kansen, maar benutte die niet.

NAC Breda versloeg Jong AZ met 2-1. De Tsjech Dominik Janosek scoorde twee keer voor de ploeg uit Breda. Willem II pakte drie punten tegen FC Dordrecht (2-0) dankzij treffers van Michael de Leeuw en Max Svensson. Helmond Sport tegen FC Den Bosch eindigde in 1-0.

FC Groningen, dat het eerst duel met 4-1 won van Jong Ajax, komt maandag in actie tegen Jong FC Utrecht.

