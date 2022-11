Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenland smult ondanks ’saai’ Oranje van Gakpo: ’Revelatie van groepsfase’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo Ⓒ René Bouwman

Het Nederlands elftal plaatste zich dinsdag als team voor de achtste finales op het WK door met 2-0 te winnen van gastland Qatar. Binnen dat team is er in de ogen van de buitenlandse media echter een speler die schittert. Hoewel Cody Gakpo zelf niet wil spreken van de Gakpo-show is het in het buitenland zo klaar als een klontje wie momenteel de grote man bij dit verder allesbehalve imponerende Oranje is.