Vettel snapt niets van tactiek Ferrari

De Duitser kwam er zondag in de 70th Anniversary Grand Prix op het circuit van Silverstone andermaal niet aan te pas. Waar zijn teamgenoot Charles Leclerc als vierde over de finish kwam, moest de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met een twaalfde plaats.

Al tijdens de race uitte Vettel, die volgend seizoen wordt vervangen door Carlos Sainz, over de boordradio kritiek op de tactiek van zijn werkgever. Nadat hij uit zijn bolide was geklommen, deed hij het nog een keer dunnetjes over.

„We hebben vanmorgen nog gepraat over het feit dat het geen zin heeft om de pitstraat op te zoeken als we weten dat we vervolgens in verkeer terecht komen. Toch is dat precies wat we vandaag deden”, aldus Vettel, de nummer 13(!) in de WK-stand, tegenover Sky Sports.

„We stapten toen bovendien over op de harde band, waarop we vervolgens slechts zo’n tien ronden reden. Dat sloeg nergens op. Waarom rijd ik tien ronden op de harde band en twintig op de medium, die juist veel sneller slijt. Nu kwam ik aan het einde van de race met versleten band te zitten. Volgens mij had dat beter gekund.”

Dat de snelheid van zijn bolide vergelijkbaar was met vorige week, toen Vettel als tiende over de streep bolde, was eveneens een frustratiepunt voor de 33-jarige Heppenheimer.

„Eerlijk gezegd was mijn pace vergelijkbaar met vorige week. Ook op dat vlak was er dus geen sprake van verbetering. Ik kan er weinig aan doen. Ik moet gewoon kalm blijven en hard blijven werken. Het waren twee slechte weken.”

Echt geloof in in een ommeslag lijkt er niet te zijn. „Ik weet niet wat er aan de hand is. Het is een beetje vreemd. Behoorlijk frustrerend ook.”