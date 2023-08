Sparta neemt maatregelen na wangedrag en rellen door PEC-fans

Het bestuur van Sparta neemt die maatregelen na de rellen zaterdag in Zwolle na afloop van de wedstrijd tegen PEC (1-2).

Toeschouwers van PEC probeerden in het vak met fans van Sparta te komen. Daarbij werd ook gegooid met voorwerpen. Een supporter en een steward van Sparta raakten gewond.

Wangedrag

„In het geval van PEC Zwolle is er bij de laatste twee ontmoetingen tussen beide clubs sprake geweest van wangedrag. Naast de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag, was er bij de laatste wedstrijd in Rotterdam ook sprake van spreekkoren, vuurwerk afsteken, vernielingen en het gooien van stoelen en voorwerpen naar andere vakken en het speelveld”, aldus Sparta.

„Bij een volgend incident zal een beperking op het aantal meereizende fans volgen.”