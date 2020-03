Bestuurslid Japans Olympisch Comité wil uitstel Spelen

Ⓒ REUTERS

Kaori Yamaguchi, bestuurslid van het Japans Olympisch Comité (JOC), wil uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt de oud-judoka, goed voor brons op de Olympische Spelen van Seoul in 1988, in de krant Nikkei. Ze vindt dat door de wereldwijde maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus de atleten zich niet meer op een gedegen wijze kunnen voorbereiden.