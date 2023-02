Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen bij Crispijn Ariëns na zege Alternatieve Elfstedentocht: ’Hier doe je alles voor’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Emoties volop na de finish. Ⓒ ANP/HH

WEISSENSEE - De mannen van Reggeborgh vallen elkaar geëmotioneerd in de armen. Minutenlang blijven de tranen rijkelijk stromen. Alles en iedereen bij de formatie van Roy Boeve is in extase, nadat Crispijn Ariëns woensdagmiddag na uren afzien de Alternatieve Elfstedentocht op zijn naam schrijft. Net als in 2017 is hij de beste tijdens de monstertocht. Het plan is geslaagd.