Dag 4 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen in actie?

De vierde volledige wedstrijddag op de Olympische Spelen begint met de triatlon voor vrouwen. Met Maya Kingma brengt Nederland de leidster in de WK-stand aan de start. Na Rachel Klamer, ook van de partij in Tokio, werd ze begin juni de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de World Triathlon Championships Series won. De triatleten beginnen vroeg, in Nederland is het 23.30 uur wanneer ze het water bij het Odaiba Marine Park induiken.

Om 03.51 uur zwemt Kira Toussaint de finale van de 100 meter rugslag. De Nederlandse recordhoudster is niet meteen medaillekandidaat. Ze plaatste zich als zevende voor de finale. De judoka’s Frank de Wit en Juul Franssen komen vanaf 04.00 uur in actie op de tatami in de befaamde Budokan-hal. De Wit, in juni goed voor brons op de WK, komt uit in de klasse tot 81 kilogram. Franssen, die debuteert op de Spelen, in de klasse tot 63 kilogram.

Na de teleurstelling maandag rond Mathieu van der Poel zijn bij het mountainbiken (08.00 uur) de vrouwen aan de beurt. Met Anne Tauber en Anne Terpstra heeft Nederland twee deelneemsters die behoren tot de mondiale subtop.

Om 10.00 uur beginnen de dressuurruiters aan de finale van de landenwedstrijd. De beste acht teams uit de kwalificatie plaatsten zich afgelopen weekeinde voor de Grand Prix Special waarin om de medailles wordt gestreden. Nederland, met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Marlies van Baalen, kwalificeerde zich als vijfde.

Kanovaarster Martina Wegman komt vanaf 07.00 uur in actie in de halve finale van het onderdeel slalom. De beste tien plaatsen zich voor de finale, die om 09.15 uur wordt gevaren. Tafeltennisster Britt Eerland speelt om 03.00 uur haar eerste partij in Tokio. Tegenstander is de Egyptische Dina Meshref, inzet een plaats in de achtste finales.

Verder komen onder meer de handbalsters (om 09.15 uur tegen Zuid-Korea) en de voetbalsters (om 13.30 uur tegen China) in actie.

