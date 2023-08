Gevluchte Wit-Russische Tsimanoeskaja mag uitkomen voor Polen

De atlete plaatste een brief waarin World Athletics bevestigt dat ze met onmiddellijke ingang mag uitkomen voor Polen. Ook op de website van de mondiale atletiekbond staat dat ze vanaf 6 augustus van dit jaar Polen vertegenwoordigt.

Tsimanoeskaja liet tijdens de Olympische Spelen in Tokio weten dat ze uit de olympische ploeg van Belarus was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar „incompetente en nalatige coaches.” Op luchthaven Haneda, juist op het moment dat ze zou worden teruggestuurd naar Minsk, riep ze de hulp in van de politie en het IOC, die haar terugkeer wisten te voorkomen. Ze kreeg toen in de Poolse ambassade in Tokio om humanitaire redenen een visum en later ook de Poolse nationaliteit.

„Ik ben extreem gelukkig, maar ik voel me ook een beetje vreemd omdat alles zo snel en plotseling is gegaan”, schreef de 26-jarige sprintster bij de brief in haar Instagram Story. „Er is nog een kans dat ik naar de WK in Boedapest ga.” De WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad beginnen op 19 augustus.