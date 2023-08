Wereldkampioen Mathieu van der Poel toont regenboogtrui dit jaar nog in zes koersen

De wereldkampioen start op 3 september in zijn regenboogtrui in de Bretagne Classic. Daarna rijdt hij ook de GP van Fourmies (10 september), GP van Wallonië (12 september), Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

De olympische testwedstrijd op het parcours voor de Olympische Spelen in Parijs staat op 23 september op het programma. Van der Poel wil de wegwedstrijd bij de Spelen combineren met het mountainbiken. Hij kwam tijdens de WK in Glasgow op zijn mountainbike al in de eerste ronde ten val en moest de strijd staken.

Van der Poel toonde eerder deze maand al een keer zijn regenboogtrui bij het criterium van Etten-Leur.

Pieterse zevende in wereldbekerwedstrijd mountainbike

Puck Pieterse en Anne Terpstra zijn bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Spaanse Andorra er niet in geslaagd op het podium te eindigen. Pieterse, winnares van het brons bij de WK in Glasgow, finishte als zevende en Terpstra vlak daarachter als achtste.

Pieterse had een slechte start en kon daarna geen aansluiting meer vinden bij de rest van het veld. De zege op het olympische onderdeel ging naar de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. Ze bleef de Zwitserse Alessandra Keller en Pauline Ferrand-Prevot uit Frankrijk voor.