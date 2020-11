Familie Berghuis: al jarenlang van hot naar her voor het freestyle-skiën

Desi Berghuis neemt de ski’s aan van haar dochters Janneke en Laura (l.) en bergt de lange latten op in de dakkoffer van de auto. Ⓒ René Bouwman

Samen met haar moeder Desi en zusje Laura reist Janneke Berghuis al jarenlang de wereld over. De reden: hun gedeelde liefde voor freestyle-skiën. Dit seizoen maakt het 19-jarige toptalent haar debuut in de wereldbeker en mag ze eveneens meedoen aan het WK in de Chinese miljoenenstad Zhangjiakou. De drie jaar jongere Laura strijdt inmiddels mee in de Europa Cup, één niveau onder dat van Janneke. En dan is er ook nog Floortje, de jongste telg.