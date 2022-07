Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Utrecht verliest oefenduel van Club Brugge

18.02 uur: FC Utrecht heeft in een oefenwedstrijd verloren van Club Brugge. De kampioen van België won de ontmoeting met 4-2.

Voor FC Utrecht maakten Anastasios Douvikas en Mimoun Mahi de doelpunten. Voor de Belgen was onder meer de Nederlandse international Noa Lang doeltreffend.

Club Brugge speelt zondag om de Belgische Super Cup tegen bekerwinnaar AA Gent.

Zieke Belg Naesen verlaat Tour

14.05 uur: De Belg Oliver Naesen heeft de Tour de France in de elfde etappe moeten verlaten. Naesen meldde voor de rit al bij tv-zender Sporza dat hij niet in orde was. "Ik heb spierpijn in mijn rug, twee ontstoken ogen, last van mijn neus, keel en longen. Eigenlijk alle symptomen van corona, behalve koorts. Maar ik test niet positief", sprak hij met enige verbazing.

Na ruim 40 kilometer hield Naesen het voor gezien. Daarmee zag zijn ploeg AG2R-Citroën een derde renner in deze Tour opgeven. Eerder waren de Fransman Geoffrey Bouchard (corona) en de Australiër Ben O'Connor (als gevolg van een eerdere valpartij) al naar huis gegaan.

Suzuki verlaat MotoGP na dit seizoen definitief

12:31 uur Suzuki verlaat de MotoGP na dit seizoen definitief. De Japanse fabrikant was sinds mei met WK-organisator Dorna in gesprek om het contract, dat onlangs nog werd verlengd tot 2026, te laten ontbinden. Daarover is nu een akkoord bereikt.

"Suzuki zet deze stap vanwege de huidige economische situatie en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen", bevestigde Toshihiro Suzuki, de president van het bedrijf.

Suzuki leverde twee jaar geleden met de Spaanse motorcoureur Joan Mir de wereldkampioen in de MotoGP en won dat jaar ook het WK-klassement bij de teams. Suzuki verliet de MotoGP eerder eind 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse. De Spanjaarden Mir en Álex Rins vormen dit seizoen het rijdersduo van het team.

Olympisch kampioen Jacobs doet bij WK mee aan de 100 meter

11:40 uur Lamont Marcell Jacobs doet bij de komende wereldkampioenschappen atletiek in Eugene (VS) mee aan de 100 meter. De Italiaan, regerend olympisch kampioen op deze afstand, is voldoende hersteld van een blessure. Jacobs won bij de Spelen in Tokio ook goud op de 4x100 meter estafette.

„De beslissing om mee te doen is genomen na een gesprek tussen Jacobs en zijn coach Paolo Camossi. De voorbereidingsstage van Jacobs in Beaverton is succesvol verlopen”, meldt de Italiaanse atletiekbond.

Na de Spelen kwam de 27-jarige Jacobs vanwege een dijbeenblessure nog maar weinig in actie in internationale wedstrijden.

Strenge regels Australische atleten bij Commonwealth Games

07:38 uur Australische atleten mogen bij de komende Commonwealth Games in Birmingham in het Verenigd koninkrijk hun landgenoten die uitkomen in andere sporten niet van dichtbij aanmoedigen. Het is een van de maatregelen die worden genomen om het risico van het overbrengen van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zei chef de mission Petria Thomas.

De Australische sporters moeten verder mondkapjes dragen vanaf het moment dat ze hun hotelkamer verlaten.

„We moeten deze maatregelen nemen om de overdracht van het coronavirus en andere ziekten tot een minimum te beperken”, zegt Thomas. „Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat onze sporters fit aan de start verschijnen en er klaar voor zijn om te presteren.”

Aan de Commonwealth Games doen van 28 juli tot 8 augustus de lidstaten mee van het Gemenebest, dat zijn Groot-Brittannië en de meeste van zijn voormalige koloniën. Het gaat om ongeveer 5000 atleten uit 72 landen.

Winnaar olympisch zilver mist WK atletiek na positieve dopingtest

07:22 uur Nijel Amos mag niet meedoen aan de komende wereldkampioenschappen atletiek in Eugene (VS). De 28-jarige atleet uit Botswana is voorlopig geschorst nadat hij positief testte op de verboden metaboliet GW1516, een product dat wordt gebruikt om sneller vet te verbranden, meldt de Atletiek Integriteitsunie (AIU). De dopingcontrole was op 4 juni, buiten wedstrijden om.

Amos won bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen zilver op de 800 meter. In Eugene zou hij volgende week woensdag bij de WK die afstand ook lopen. Voor Nederland doet Tony van Diepen mee op de 800 meter.

Naast het olympisch zilver van Londen won Amos vorig jaar bij de Spelen van Tokio brons op de 4x400 meter estafette. Het zilver ging toen naar Nederland.