Tot dusver bijna onpasseerbare Heerenveen-keeper Noppert incasseert vijf treffers in één duel: 5-0 Dusan Tadic trekt lange neus tijdens simpele zege Ajax in ArenA

Dusan Tadic was flink op dreef tegen sc Heerenveen. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - In Engeland, waar Ajax maandag naartoe reist voor het Champions League-duel met Liverpool een dag later, hebben ze een mooie uitdrukking voor een eenvoudig klusje: a walk in the park. En tegen SC Heerenveen wandelden de Amsterdammers weer eens in het park. Het elftal van Alfred Schreuder had geen kind aan de Friezen die na ruim een kwartier al met de witte vlag wapperden en uiteindelijk met 5-0 naar huis werden gestuurd.