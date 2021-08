FC Utrecht ligt niet wakker van eerste nederlaag

Voetbal

Ongeslagen oefenreeks ten einde: FC Utrecht verliest van Venezia

FC Utrecht heeft op de valreep de ongeslagen status in de oefencampagne verspeeld. Nadat de A-keuze van dit moment eerder op de dag met 2-0 de uitwedstrijd tegen VfL Bochum had gewonnen, ging de B-keuze in Stadion Galgenwaard met 3-2 onderuit tegen het Italiaanse Venezia. De winnende goal viel vlak ...