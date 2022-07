Vitesse verhuurt afwezige soldaat Oroz aan Sturm Graz

De verhuur van Oroz betekent dat er na Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer en Jacob Rasmussen nog een centrumverdediger is weggevallen. Daar tegenover staat tot op heden alleen de komst van Melle Meulensteen, die voor 1 miljoen euro is overgenomen van RKC Waalwijk. Eerder versterkte Vitesse zich ook met de Haïtiaanse rechtsback Carlens Arcus.

Technisch directeur Benjamin Schmedes zat met de situatie in zijn maag en is blij met de gevonden oplossing. ,,Hiermee komt er, voor nu, een einde aan een slepende en vervelende situatie. Als Vitesse hebben wij meermaals geprobeerd om Dominik terug te halen naar Nederland, maar dat is helaas niet gelukt. Als club hebben wij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat is uiteraard frustrerend, ook met het oog op de bezetting in de achterhoede. Met de wetenschap dat we dit kalenderjaar niet meer op Dominik hoefden te rekenen, is dit echter de meest verstandige uitkomst.”

Voorwaarden

Om de transferrechten te behouden is het contract van Oroz in Arnhem verlengd tot medio 2024, waarbij Vitesse opnieuw een optie voor nog een seizoen heeft, maar de huurovereenkomst met SK Sturm Graz kent ook voorwaarden. Zo heeft de nummer twee van Oostenrijk komende winter een koopoptie, maar kan Vitesse de verdediger ook terughalen als deze niet geactiveerd wordt.

Oroz tekende in januari 2021 bij Vitesse, na periodes bij Wiener Sportklub, Austria Wien, First Vienna en FC Liefering. In Arnhem kwam de rechtsbenige verdediger in anderhalf jaar tijd tot 43 officiële optredens, waaronder een bekerfinale en elf Europese duels. De verdediger produceerde drie goals, waarvan twee in de met 4-1 gewonnen Gelderse derby. Oroz is in Wenen geboren en daardoor dienstplichtig in Oostenrijk, maar tegelijkertijd jeugdinternational van Kroatië.