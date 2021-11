’Ik gun Virgil van Dijk van harte een WK’

Dat waren de magere jaren van Oranje. Tussen de Olympische Spelen van 1948 en het WK van 1974 haalde Nederland geen enkele eindronde. Kees Kuijs, jarenlang de linksachter van Oranje, is een van de voetbalcoryfeeën uit die periode.

„Het blijft jammer dat ik nooit een groot toernooi heb meegemaakt, maar het was nu eenmaal zo in die tijd”, aldus de inmiddels 90-jarige Kuijs, die daar grappend aan toevoegt. „En ik denk dat ik het niet meer mee ga maken ook.”

Kees Kuijs drie jaar geleden in het stadion van NAC Breda. Ⓒ ANP/HH

De oud-speler van Haarlem en NAC Breda speelde 43 interlands. Dat is er nog eentje meer dan zijn plaatsgenoot Van Dijk. „Hij is de laatste tijd weer goed aan het spelen”, vindt de Bredase oud-international. „Ik vind hem een goede verdediger en een echte aanvoerder en gun het hem van harte dat hij een WK mee gaat maken. En hij mag mij best inhalen qua aantal interlands.” Iets wat de komende dagen al gebeurt, als Van Dijk tegen zowel Montenegro als Noorwegen in actie komt.