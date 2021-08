Miljoenenspel rond middenvelder Joey Veerman

Premium Voetbal

Enorme opdoffer voor Feyenoord: ’Dit komt hard aan’

Het positivisme rond het nieuwe Feyenoord was de afgelopen weken groot, maar FC Utrecht sloeg er in speelronde drie een stevige deuk in. Het team van trainer Arne Slot werd in de Galgenwaard op vele fronten afgetroefd en incasseerde een 3-1 nederlaag, die stof tot nadenken geeft. „Dit komt hard aan,...