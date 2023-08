Reeds voor halve finale geplaatste hockeysters op EK freewheelend langs Italië: 5-0

Natuurlijk zal bondscoach Paul van Ass nog wel wat hebben aan te merken op het spel van zijn volgelingen, maar met de verdiende groepswinst hebben zijn speelsters in ieder geval aan de belangrijkste opdracht voldaan.

Maar goed: donderdag begint voor de nummer 1 van de wereld pas écht het EK, als Engeland naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander zal zijn. Oranje, de torenhoge favoriet en winnaar van de laatste drie edities van het EK, is er veel aan gelegen om het toernooi in Noordrijn-Westfalen te winnen. De eindzege geeft recht op een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen en voorkomt een hoop kwalificatierompslomp.

Xan de Waard legt aan. Ⓒ ANP Pro Shots

Laag tempo

Zoals zo vaak in duels waar eigenlijk niet zo bijster veel op het spel staat, kan de underdog het volhouden bij de gratie van de veel machtigere tegenstander. Zo ook in het ‘Hockeypark’ van Mönchengladbach. Oranje speelde een tempo te laag tegen een ploeg die zich massaal achter de eigen 22-meterlijn had ingegraven.

Nederland kreeg twee kansen: Xan de Waard trof vanaf rechts met een diagonaal schot de paal en Pien Dicke was niet alert bij een prima voorzet van Lisa Post. Toen de ploeg van Paul van Ass het gas even vol open zette, werden de Italiaanse stellingen aan alle kanten opengereten. Het resulteerde in treffers van Frédérique Matla (strafbal), Yibbi Jansen (strafcorner) en Pien Dicke (strafbal).

Yibbi Jansen, Freeke Moes en Marijn Veen

Halfslachtig

Joosje Burg had na een knappe actie van Marijn Veen over de linkerachterlijn nog even moeite met het afstellen van haar vizier, maar stelde in de volgende aanval wel Veen in staat om de 4-0 aan te tekenen, waarbij de Italiaanse verdedigster Teresa Dalla Vittoria wel heel erg halfslachtig te werk ging. Aan het einde van het derde kwart maakte Dicke op aangeven van Jansen alsnog haar tweede, een fraaie tip-in (5-0).

Freeke Moes had uit een cornervariant meer moeten doen met een half leeg doel voor zich, maar schoof voorlangs. Moes, al twaalf duels wachtend op een treffer, is typisch zo’n speelster die in de grote wedstrijden wel trefzeker is. Zo maakte de spits van Amsterdam op het WK wel cruciale goals tegen België en Duitsland.

Keeperskeuze

Van Ass wisselde voor de laatste keer zijn keepers Anne Veenendaal en Josine Koning in de rust. Voor de start van de halve finale zal hij zijn eerste keuze bekendmaken. Dat is een trendbreuk met het afgelopen decennium, waarbij Alyson Annan en Jamilon Mülders de goalies op EK’s en WK’s altijd een helft lieten spelen, tot en met de finale aan toe.