Max Verstappen realistisch: ‘Meer zat er niet in’

„Je weet dat zij (Mercedes, red.) met een nieuwe motor wat meer vermogen hebben, dus dit is geen grote verrassing”, aldus Verstappen, doelend op de nieuwe krachtbron van Hamilton. „Natuurlijk had ik wat dichterbij willen zitten, maar meer zat er niet in. Zo realistisch moet je zijn. Ik hoop tijdens de sprintrace een goede eerste ronde te rijden en dan zien we wel. Zondag zijn er meer punten te verdienen, dat is belangrijker dan de zaterdag.”

Hamilton is er veel aan gelegen om de sprintrace zaterdag te winnen en zo drie punten te verdienen voor de WK-stand. Hij moet zondag voor de race sowieso vijf plekken achteruit vanwege zijn motorwissel. Verstappen won eerder dit jaar de sprintrace in Silverstone. Ook in Monza verdiende hij pole. In die sprint finishte hij weliswaar achter Valtteri Bottas, maar die werd vervolgens na een straf eveneens teruggezet op zondag.