’Vroegertje’ voor AZ vanwege ontbreken lichtmasten

De wedstrijd tussen AZ en Viktoria Plzen begint al om 16.30 uur, omdat het stadion van de Alkmaarders vanwege herstelwerkzaamheden na het instorten van het dak nog geen lichtmasten heeft.

Toeschouwers zijn niet welkom in het stadion van AZ. De UEFA wil zo veel mogelijk voorkomen dat er een ploeg thuisvoordeel heeft omdat de ontmoetingen slechts over een wedstrijd gaan. Een beperkt aantal journalisten en medewerkers van de club is wel welkom, als ze een mondkapje dragen en hun temperatuur hebben laten meten.

Trainer Arne Slot heeft een nagenoeg fitte selectie. Calvin Stengs en Ron Vlaar zijn weer fit. Voor de al langer geblesseerde Pantelis Hatzidiakos komt het duel nog wel te vroeg.

AZ en Viktoria Plzen beslissen in één wedstrijd wie naar de derde voorronde van de Champions League gaat. De verliezer strijdt verder vanaf de derde voorronde van de Europa League. De winnaar mag via de derde voorronde van eventueel de play-offs de groepsfase van de Champions League zien te bereiken.