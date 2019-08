Dolberg mondeling akkoord met Nice

Bondscoach Åge Hareide van Denemarken behoudt nog wel volledig vertrouwen in de Deense spits en heeft Dolberg opgeroepen voor de nationale ploeg voor de EK-kwalificatieduels met Gribraltar en Georgië. Dolberg speelde tot dusver 205 minuten in drie duels voor Ajax. De geblesseerde Feyenoord-aanvaller Nicolai Jørgensen ontbreekt in de Deense selectie.

Inmiddels heeft Dolberg een mondeling akkoord bereikt met OGC Nice over een transfer naar de Ligue I. Alleen zijn de formaliteiten tussen Ajax en de Franse club nog niet rond over een transferbedrag van 20 miljoen euro.

Desondanks ligt het niet in de verwachting dat Ten Hag Dolberg als extra spits zal opnemen in zijn selectie voor de beslissende play-offwedstrijd morgen tegen APOEL Nicosia.