Kogelbrief voor Inter Milan

De brief kwam binnen op het kantoor van de club en niet bij het huis van trainer Antonio Conte, zoals sommige Italiaanse media meldden. Inter, de ploeg van verdediger Stefan de Vrij, heeft aangifte gedaan bij de politie.

Sommige media in Italië schreven dat de kogelbrief gericht was aan Conte, die sinds afgelopen zomer de blauw-zwarte formatie uit Milaan onder zijn hoede heeft. De 50-jarige trainer vierde eerder als speler en trainer grote successen met Juventus. Supporters van de ’Oude Dame’ namen het Conte niet in dank af dat hij nu bij Inter aan de slag is gegaan.

„Antonio Conte heeft geen persoonlijke dreigbrieven ontvangen, maar de club. De club heeft daarom de bevoegde autoriteiten ingeschakeld”, aldus Inter, dat in de Serie A op de tweede plaats staat, één punt achter Juventus.