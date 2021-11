EK kortebaan: Kroon op werk Luc Kroon, goud en zilver voor estafetteteams

In een perfect opgebouwde race bewaarde Kroon het beste voor het laatst en zwom hij zichzelf de geschiedenisboeken in. In een tijd van 3.38,33 snelde hij bovendien naar een nieuw Nederlands record en dat kon hij zelf maar amper geloven.

„Toen ik na de race omhoogkeek naar het scherm was ik vooral verbaasd. Als alles goed zou gaan, wist ik dat een medaille mogelijk zou zijn, maar de titel had ik zeker niet verwacht.”

Kroon voelde tijdens de race wel al dat het ’heel lekker ging’. „Ik liet me niet gek maken door mijn concurrenten en bouwde mijn race perfect op. De laatste tweehonderd meter kon ik zelfs nog extra gas geven, waardoor ik de rest voorbij kon.”

Vrijdag komt Kroon weer in actie in Kazan. Op de 200 meter vrije slag gaat hij opnieuw een gooi doen naar de medailles. „Ik durf geen voorspellingen te doen, maar feit is natuurlijk wel dat het mijn meest geliefde afstand is. Op mijn concurrenten heb ik geen invloed, maar ik ga er alles aan doen om mezelf nog een keer te verrassen.”

Voor Kroon kwamen de Olympische Spelen in Tokio dit jaar nog te vroeg, maar in Kazan liet de Nederlander dinsdag zien dat hij gigantische stappen heeft gemaakt in de afgelopen periode. Kroon leert naar eigen zeggen veel van Arno Kamminga, tweevoudig medaillewinnaar (zilver) tijdens ’Tokio 2020’. „Hoe Arno zich voorbereidt op een race en hoe hij een toernooi aanpakt, daar steek ik veel van op. Maar daarnaast hebben we het vooral ook gezellig samen. Hij is inmiddels echt een goede vriend van me geworden.”

De Nederlandse estafettezwemmers Thom de Boer, Stan Pijnenburg, Jesse Puts en Kenzo Simons (v.l.n.r.) zijn hun collega’s uit Italië en Rusland de baas. Ⓒ ANP/HH

Ook estafetteploegen succesvol

Nederland kende een uitstekende eerste EK-dag in Rusland, want ook de estafetteploegen sleepten medailles in de wacht. Op de 4x50 meter vrije slag voor mannen bemachtigden Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer de Europese titel. Met 1.22,89 waren ze maar liefst 1,54 sneller dan het oude Nederlands record.

Puts was dolblij na afloop: „Het is een tijd geleden dat een mannenteam goud won op de estafette. Het was een bijzondere ervaring.” Bij Pijnenburg overheerste vooral een gevoel van trots: „Je wordt niet elke dag Europees kampioen. Ik ben heel trots op het team en ik heb ervan genoten.”

Ook Kira Toussaint, Valerie van Roon, Kim Busch en Maaike de Waard hebben hun eerste medaille in de pocket. Op de 4x50 meter vrije slag moesten ze alleen Rusland voor zich dulden en zwommen ze naar het zilver.

Toussaint reageerde na afloop verheugd op de zilveren plak: „Opnieuw een podiumplaats en nu zonder Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Dat geeft aan dat we in de breedte heel sterk zijn.”