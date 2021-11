Knappe titel Luc Kroon op EK kortebaan, goud en zilver voor estafetteteams

Met de winnende tijd verbeterde Kroon ook het Nederlands record in het 25-meterbad, dat al op zijn naam stond (3.39,69). Hij won de race op basis van een goede laatste 100 meter, waarin hij de Italianen inhaalde. Kroon was in de series goed geweest voor de tweede tijd. Maarten Brzoskowski eindigde als zesde in de finale.

Estafettegoud bij de mannen

De Nederlandse mannen hebben eveneens goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Het succes kwam op naam van Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer. De tijd van het viertal was 1.22,89. Italië werd tweede, voor Rusland.

Zilver op vrouwenestafette

De Nederlandse zwemsters hebben de zilveren medaille veroverd op de 4x50 meter vrij bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Russische Kazan. Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Valerie van Roon moesten alleen de Russinnen laten voorgaan. Rusland finishte in 1.34,92, Nederland in 1.35,47.

Op de 50 vrij plaatsten Kim Busch en Maaike de Waard zich voor de finale. Ze werden in hun heat respectievelijk vierde (24,22) en vijfde (24,32).