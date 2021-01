VVV-fenomeen Georgios Giakoumakis na show tegen Vitesse: ’Dit seizoen is heel bijzonder’

„Zonder mijn teamgenoten ben ik nergens. Maar inderdaad, dat ik nu al 20 keer heb gescoord dit seizoen is bijzonder. Heel bijzonder.”

Drie keer scoorde hij met het hoofd, een keer met de voet. „Die zat er ook mooi in, maar dat gebeurde per ongeluk”, bekende hij. „Het schot was bedoeld als een voorzet.”

Complete off-day

Remko Pasveer vond het ook bijzonder, dat de Griek vier keer kon scoren. „Wij hadden een complete off-day en gaven hem bij de drie doelpunten met het hoofd te veel ruimte”, zei de doelman van Vitesse.

„Het is zonde, deze nederlaag, en het was niet nodig geweest. Met wat meer geluk komen we na rust nog terug. We waren bezig aan een goede serie, laten we hier niet al te zeer van schrikken en het volgende duel de draad weer oppakken.”