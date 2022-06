Oekraïense soldaten steunen voetballers op speciale wijze voor duel tegen Wales

„Oekraïne zit in een heel moeilijke situatie”, zei bondscoach Oleksandr Petrakov, doelend op de al maanden durende oorlog in het land na de militaire inval door Rusland. „Niet iedereen heeft de kans om voetbal te kijken, niet iedereen kan kijken vanwege de problemen. Desondanks gaan we proberen er een geweldige wedstrijd van te maken. Jongens uit het team hebben contact met onze soldaten aan het front. Onze president heeft een vlag meegenomen met daarop boodschappen van soldaten aan onze spelers. Die hangen we op in de kleedkamer.”

Zowel Wales als Oekraïne deed pas één keer mee aan het WK: Wales in 1958 en Oekraïne in 2006.

Bondscoach Oleksandr Petrakov van Oekraïne. Ⓒ ANP/HH

Gareth Bale

Gareth Bale wil niet zeggen dat het dé belangrijkste wedstrijd van zijn voetbalcarrière wordt, maar wel een van de belangrijkste. De aanvoerder van Wales wil dolgraag voor de tweede keer met zijn land meedoen aan het WK. De Welshmen moeten dan zondagavond in Cardiff winnen van Oekraïne, dat woensdag in de play-offs Schotland met 3-1 versloeg.

„Dit is een grote wedstrijd”, zei Bale, die vorige week voor de vijfde keer met Real Madrid de Champions League won. „Het is moeilijk te zeggen of dit de grootste wedstrijd ooit voor ons is. We hebben natuurlijk al eens in de halve finales van een EK gestaan”, zo doelde de 32-jarige aanvaller op het EK-debuut in 2016, waar Wales pas in de halve finales strandde tegen Portugal.

Gareth Bale tijdens een training van Wales. Ⓒ ANP/HH

„Het wordt een enorm belangrijke wedstrijd, dat kunnen we niet ontkennen. Wales heeft pas één WK gespeeld. Dus dit is een kans die we allemaal heel graag willen grijpen om op het hoogste podium te spelen. We zijn vastbesloten om te winnen en ons doel te bereiken”, aldus Bale. Wales deed alleen mee aan het WK van 1958. De Britten kwamen daar de groepsfase door, maar verloren in de kwartfinales met 1-0 van het Brazilië van Pelé.

Bale beseft dat Oekraïne, het land dat al maanden in oorlog is, de steun van de neutrale kijkers zal hebben. „Iedereen in de wereld leeft mee met Oekraïne. Sport verbindt mensen. We snappen wat het zal doen met Oekraïne als ze naar het WK gaan, maar wij willen ook heel graag naar het WK.”