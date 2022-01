Familie Novak Djokovic boos: ’Hij is schandalig behandeld’

„We moeten Novak nu meer dan ooit steunen”, zei zijn familie nog. „Samen gaan we deze klap proberen verwerken. We zijn trots op de kracht die hij de voorbije weken heeft getoond en de manier waarop hij is omgegaan met de tegenslagen die hij tegenkwam. We zijn heel teleurgesteld in de Australische autoriteiten. Hij is schandalig behandeld. Dit gaat over meer dan sport.”

Zijn familie liet eerder vorige week al van zich horen met een veelbesproken persconferentie. Daarop vergeleek vader Srdjan zijn zoon met Jezus. Hij noemde Djokovic ook „een vrijheidsheld die vecht voor mensen die onderdrukt worden door de westerse wereld.”