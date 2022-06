’Het is een schande dat Italië als Europees kampioen niet naar het WK mag’

Die kon de nederlaag maar moeilijk verkroppen en vindt het „weerzinwekkend” dat Italië, als winnaar van het EK, niet automatisch geplaatst is voor het wereldkampioenschap. „Het is een schande dat Italië niet naar het WK in Qatar mag na de overwinning op het EK”, zei de Italiaanse voetballegende deze week na de nederlaag van Italië in de Finalissima tegen Argentinië. „Het is echt schandalig. Ik vind het zelfs weerzinwekkend. Hebben die jongens dan geen beloning verdiend? Ik weet niet hoe ik zou hebben gereageerd moest het mij zijn overkomen. Ik kan het maar moeilijk accepteren. Door één klein foutje in zo’n wedstrijd, waarin vanalles kan gebeuren, moet je naar huis?”

Mentaal niet hersteld

Italië won in de zomer van 2021 het Europees kampioenschap. Sindsdien ging het enkel bergaf voor de troepen van Mancini. Woensdag verloor het ook de Finalissima, een duel tussen de Europese en de Latijns-Amerikaanse kampioen, met 0-3 van Argentinië. „Argentinië heeft geweldige spelers, maar de Azzurri zijn mentaal nog altijd niet hersteld van de WK-uitschakeling. De gemoedsrust tussen beide ploegen was gewoonweg niet te vergelijken”, sloot de Italiaan af.

Italië komt vrijdag in groep 3 van de A-divisie van de Nations League uit tegen Duitsland. Daarna speelt het nog duels tegen Hongarije (7 juni), Engeland (11 juni) en opnieuw Duitsland (14 juni).

Bron: Het Nieuwsblad.