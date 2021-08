Dramatische start Peter Bosz bij Lyon krijgt vervolg, Steven Bergwijn wint weer met Spurs

Het zag er nochtans goed uit voor Lyon, dat bij rust met 3-1 leidde door goals van Moussa Dembélé (twee) en Lucas Paqueta. Maar in de slotfase ging het helemaal mis. Invaller Ilbasan Rashani scoorde twee keer, waardoor Bosz nog altijd wacht op zijn eerste zege in de Ligue 1.

Na drie duels staat de teller voor Lyon op twee punten. Eerder speelde het gelijk tegen Stade Brestois en werd er met 3-0 verloren bij Angers.

Aanvaller Bergwijn wint met Spurs ook tweede competitiewedstrijd

Tottenham Hotspur heeft ook de tweede wedstrijd van dit seizoen in de Premier League winnend afgesloten. Met Steven Bergwijn in de basis werd de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers gewonnen (0-1).

Dele Alli maakte het enige doelpunt. De aanvallende middenvelder benutte een strafschop nadat hij was gevloerd door doelman José Sa. Harry Kane, begeerd door Manchester City, viel na 71 minuten in bij de Spurs. Bergwijn werd in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gewisseld. De aanvaller ontbreekt in de voorlopige selectie van bondscoach Louis van Gaal voor de komende drie duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije in de WK-kwalificatie.

Tottenham is na twee speelronden nog zonder puntenverlies in de Premier League, net als Liverpool en Brighton & Hove Albion.

United morst punten

Manchester United bleef in het uitduel met Southampton steken op een gelijkspel (1-1). Fred veranderde een schot van Ché Adams van richting en passeerde zo zijn eigen doelman David de Gea. Mason Greenwood bracht United op gelijke hoogte.

Donny van de Beek kreeg geen speeltijd bij United. Hij zit wel in de voorselectie van Oranje.

Bekijk hier alle standen en uitslagen van competities in binnen- en buitenland.