Droom in duigen voor ’toekomstig’ Leeuwin

Cherise Schelts moet noodgedwongen stoppen met haar geliefde sport.

AMSTERDAM - Het is 7 november 2009. Het winkelend publiek rondom De Dam weet even niet wat er gebeurt en komt massaal af op de oe’s en aa’s die er zijn te horen tijdens de meisjes-finale tussen de Rosa Boekdrukkerschool en Bisschop Huibersschool op het Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap. Na het zien van de weergaloze dribbels, de sierlijkheid en het scorend vermogen heeft eenieder die middag dezelfde mening. Dit 10-jarige meisje wordt een heel grote ster. Maar niets is minder waar: Tien jaar later moet Cherise Schelts, terwijl het grote Oranje al een aantal keren in beeld is geweest, noodgedwongen een punt zetten achter haar nog prille carrière.