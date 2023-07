Nieuw-Zeelandse voetbalsters uit hotel geëvacueerd om brand

Een woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse brandweer zei dat rond 20.00 uur melding werd gemaakt van een brand in het Pullman-hotel in het centrum van de stad. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond.

De brandweer was met acht voertuigen ter plaatse en kreeg de brand volgens de woordvoerder snel onder controle. De New Zealand Herald meldt dat de Nieuw-Zeelandse speelsters via een trappenhuis door dikke rook naar buiten moesten worden geleid.

Nieuw-Zeeland speelde donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal in eigen land tegen Noorwegen (1-0).