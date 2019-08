Definitief: Feyenoord huurt Karsdorp jaar van Roma

AS Roma nam de verdediger in 2017 voor ongeveer 15 miljoen euro over. Hij heeft nog een contract in Rome tot 2022.

De overgang van Karsdorp, die bij Feyenoord de jeugdopleiding doorliep, komt de Rotterdammers goed uit. Woensdag verkocht de club verdediger Jeremiah St. Juste aan het Duitse FSV Mainz 05.

Ook haalde Feyenoord de Schotse jeugdinternational George Johnston binnen. Hij komt over van Liverpool en tekende een contract voor twee seizoenen met de optie voor een derde jaar.

Technisch directeur Sjaak Troost is vanzelfsprekend blij met de terugkeer van Karsdorp. „Het is heel fijn dat trainer Jaap Stam nu kan beschikken over een speler van wie de capaciteiten bekend zijn. Rick kent de club door en door en heeft weinig tijd nodig om te acclimatiseren. We verwachten dat hij snel inzetbaar is.”

