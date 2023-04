Oud-Ajacied Ocampos bezorgt Sevilla derde zege op rij

Lucas Ocampos heeft gescoord. Ⓒ AFP

Oud-Ajacied Lucas Ocampos heeft Sevilla in La Liga een zwaarbevochten zege bezorgd op Athletic Club. Ocampos benutte in blessuretijd een penalty in Bilbao: 0-1.