Wie van de drie? Wat wordt de nieuwe club van fenomeen Erling Haaland?

Voetbal

Valencia-trainer hekelt transfers Barça: ’Die club heeft een schuld van 300 miljoen euro!’

FC Barcelona presenteerde maandag de nieuwste aanwinst Ferran Torres. De aanvaller kwam voor 55 miljoen euro over van Manchester City. En dat, terwijl de Catalanen een torenhoge schuld hebben. Valencia-trainer José Bordalas kan het nauwelijks geloven. „Waar is de Financial Fair Play?”