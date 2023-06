Nederlander Gregorius keert terug in Major League voor jacht op honkslag 1000

Gregorius speelde sinds 2012 in de Amerikaanse topcompetitie MLB. De Amsterdammer kwam uit voor Cincinnati Reds, Arizona Diamondbacks, New York Yankees en van 2020 tot en met 2022 voor Philadelphia Phillies. Gregorius staat op 999 honkslagen in de major league.

Gregorius maakte deel uit van de Nederlandse selectie die in 2011 in Panama de wereldtitel veroverde. Hij deed ook dit voorjaar mee met het Nederlandse koninkrijksteam aan de World Baseball Classic. Nederland werd daarin al in de groepsfase uitgeschakeld.