Sportwereld walgt van pro-Russisch Rode Ster Belgrado na bizarre acties

Op de tribunes werd voor het duel met rivaal Partizan - door het omhoog houden van vellen papier - een beeltenis van een begraafplaats gecreëerd, met daarachter een blauwe lucht en een gele zon. Buitenlandse media en Twitter-gebruikers zien daarin de kleuren van de Oekraïense vlag.

Gazprom

De actie werd vrijdag, bijna een week na de wedstrijd, opnieuw veelvuldig veroordeeld op sociale media. Ook werd gevraagd om ingrijpen van de internationale gemeenschap.

Dit gebeurde na uitspraken van het bestuur van Rode Ster Belgrado. De club beschikt in de vorm van Gazprom over een Russische hoofdsponsor. Waar Schalke 04 en de UEFA de banden met het bedrijf doorsneden naar aanleiding van het conflict in Oekraïne, maakte de Servische club juist bekend nog steeds pal achter het grootste aardgasbedrijf ter wereld te staan.

„Onze supporters van Rode Ster zullen nooit vergeten wat Gazprom heeft gedaan voor onze club”, zei algemeen directeur Zvezdan Terzic. „Het bedrijf is sinds 2010 aan onze club verbonden en heeft ons geholpen bij de financiële problemen. Als Gazprom er niet was, is het nog maar de vraag of Rode Ster er nog wel zou zijn. Er heerst momenteel een anti-Russische hysterie.”

Ook donderdag, tijdens het uitduel met FK Vozdovac, lieten fans van Rode Ster blijken achter Rusland te staan door langdurig ’Russia, Russia, Russia’ te scanderen.

Basketbal

Bij een basketbalwedstrijd van Rode Ster werden door fans van de professionele omnisport-club eerder ook al pro-Russische liederen gezongen. „Russen en Serviërs blijven voor altijd broeders”, werd er geschreeuwd.

Mars

Sowieso lijkt een groot gedeelte van de Servische bevolking anders aan te kijken tegen het conflict in Oekraïne. Op recente beelden, verspreid door het Oost-Europese medium Nexta, is te zien hoe in Belgrado een pro-Russische mars plaatsvond. Daarbij werd onder meer een vlag van het land door de straten gedragen.