Zorgen over toekomst GP Adrie van der Poel in Hoogerheide

Het hangt voornamelijk op de vaste sponsors van de wereldbeker, die conflicteren met die in Hoogerheide. „We zijn er best trots op dat we nu voor de derde keer een WK organiseren en ook al vijftien keer de finale van de wereldbeker veldrijden voor onze rekening nemen. We kunnen natuurlijk geen sponsors laten vallen die al twintig jaar onze veldrit organiseren. En met de steun van de plaatselijke bakker en slager organiseer je nu eenmaal geen topveldrit.”

Zeker is al dat de GP Beekse Bergen als wereldbeker van de kalender verdwijnt komende winter. In het ergste geval blijft alleen Hulst over. Daar organiseert men in 2026 het WK Veldrijden.

