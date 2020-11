Geen nieuwe coronagevallen bij PSV

Pablo Rosario is teruggekeerd in de selectie. De reserve-aanvoerder van PSV was de afgelopen periode niet beschikbaar wegens positieve coronatests. Uit de tests zijn geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen, meldde de club. Rosario is de enige speler die weer kan aansluiten bij de selectie van coach Roger Schmidt.

Griekse regering heeft dinsdag officieel groen licht gegegeven voor de Europa Leaguewedstrijd tussen PAOK en PSV. Er was even onduidelijk omdat in speelstad Thessaloniki weer strikte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn genomen.

PAOK heeft de overheid de garantie gegeven dat alle gezondheidsprotocollen strikt zullen worden nageleefd.