Ronnie O’Sullivan al voortijdig uitgeschakeld op WK snooker

Hilariteit om obsceen gebaar richting bal op WK snooker

De Schot John Higgins krijgt in de achtste finales (best of 25) van het WK snooker in Sheffield de 36-jarige Noor Kurt Maflin als tegenstander. In de eerste ronde schakelde Maflin David Gilbert met 10-8 uit. Hij liet daarbij breaks van 124, 61, 56, 56, 101, 102, 97, 105 en 63 noteren. Maar de scores...