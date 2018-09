Zelfs Feyenoord-coach trots op aartsrivaal Ajax

„Op zo’n resultaat in Europa mogen we met z’n allen trots zijn”, zegt Giovanni van Bronckhorst. De oud-international meent het uit de grond van zijn hart. Hij is een ras-Feyenoorder, maar weet zich op belangrijke momenten los te rukken van verkeerde sentimenten of de gevoelens van het legioen.

De coach ziet het grotere plaatje voor het Nederlandse voetbal en weet dat zijn eigen team in de toekomst zou kunnen profiteren van de punten die nu in Europa door een vertegenwoordiger van Nederland worden binnengesleept.

Van Bronckhorst: „Een team dat de halve finale in een Europees toernooi haalt, doet het gewoon goed. Ik vond het ook een mooie pot tegen Schalke. Er zat alles in en het ging over 120 minuten alle kanten op. Op zeker moment had Ajax het moeilijk, maar als je dan in de extra tijd met tien man tegen elf Duitsers nog de kwalificatie voor de volgende ronde kan afdwingen, verdient dat waardering.”

