Wiegman belooft: ’Natuurlijk gaan wij brutaal zijn’

„Mooi. Top. Onbeschrijflijk. We staan gewoon in de finale”, begint de bondscoach als ze aanschuift voor het persmoment op het terras van het luxe hotel waar ze met haar selectie verblijft. Oranje is als nummer acht van de wereld zeker niet de favoriet tegen de drievoudig en regerend wereldkampioen. „Maar een finale is een op zichzelf staande wedstrijd en die kun je gewoon winnen”, zo doceert Wiegman.

Oranje weet dat het tegen Team USA bij de les moet zijn. De Amerikanen hebben ’uit de startblokken schieten’ tot kunst verheven. Tot dusver was het telkens vliegensvlug raak dit WK. Alleen Thailand hield de speelsters van Jill Ellis langer dan twaalf minuten van het scoren. Al werd het daarna alsnog 13-0.

’Daar had Amerika moeite mee’

Oranje moet dus direct vanaf de aftrap bij de les zijn. Al zou het zelf ook direct de duimschroeven kunnen aandraaien, zoals Wiegman voorzichtig liet doorschemeren. „Natuurlijk gaan wij brutaal zijn.”

Zelf hoog druk zetten, het zou wel eens kunnen lonen. De defensie is niet de sterkste linie van de VS en Spanje heeft laten zien dat het succesvol kan zijn om de Amerikaanse verdedigers op te jagen. „Ze zijn niet heel zeker in de opbouw”, weet ook Merel van Dongen. „Spanje zette een aantal keer hoog druk en daar hadden ze moeite mee.”

