Marisa Olislagers knalt FC Twente naar zege op Ajax in strijd om Super Cup

De Super Cup stond dit jaar voor het eerst op het programma in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Net als bij de mannen speelde de landskampioen (FC Twente) tegen de bekerwinnaar (Ajax).

Olislagers hielp FC Twente, met Joran Pot als nieuwe hoofdtrainer, kort na rust aan een 2-1 voorsprong, nadat een voorzet vanaf links pardoes in het Amsterdamse doel zeilde. In de slotfase knalde de linksback hard en heel bewust raak in de korte hoek. Ajax-doelvrouw Lize Kop was kansloos.

FC Twente kwam in eigen huis op voorsprong dankzij een doelpunt van spits Fenna Kalma, die vorige week tegen Schotland haar debuut in Oranje ook al trefzeker was en het winnende doelpunt maakte.

Namens Ajax vonden in Enschede Romée Leuchter en aanwinst Ashleigh Weerden het net. Tiny Hoekstra kreeg in de blessuretijd een gigantische kans op een derde Amsterdamse gelijkmaker, maar de invaller raakte de bal volledig verkeerd, waarna de bal door een Twents been nog van de doellijn achter Daphne van Domselaar kon worden gehaald.

Voor de aftrap werd in de Grolsch Veste een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van doelman Piet Schrijvers, die voor beide clubs speelde.

De Vrouwen Eredivisie gaat komende week van start. FC Twente gaat op bezoek bij VV Alkmaar, Ajax ontvangt nieuwkomer Fortuna Sittard.