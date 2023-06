Opmerkelijk: grote golfbonden werken toch samen met ’LIV-verraders’

De afgelopen periode was er verdeling in de golfwereld omdat het door Saudi-Arabië gefinancierde LIV spelers die uitkwamen in de andere circuits met veel geld verleidde tot een overstap. Onder anderen Phil Mickelson, Dustin Johnson en Brooks Koepka maakten de overstap. De PGA Tour schorste alle ’dissidenten’.

De nieuwe LIV Golf Invitational Series zorgde voor ophef omdat de toernooien die eronder vallen, worden gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië. Vanwege de schendingen van de mensenrechten in dat land kregen de golfers die kozen voor het grote geld flink wat kritiek. Zesvoudig majorwinnaar Mickelson uit de Verenigde Staten zou zo’n 200 miljoen dollar hebben gekregen voor zijn overstap. Zijn landgenoot Tiger Woods zou naar verluidt een bedrag tussen de 700 en 800 miljoen dollar hebben afgewezen om ook te gaan spelen in de LIV Series.

De DP World Tour, waarvoor de Nederlandse golfers Joost Luiten, Wil Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing een speelkaart hebben, kwam ook met sancties.