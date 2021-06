Sport Kort: Jong Duitsland Europees kampioen ten koste van Jong Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Pattinama-Kerkhove naar tweede ronde in Nottingham

23.32 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove heeft op het grastoernooi in Nottingham de tweede ronde bereikt. De 29-jarige Zuid-Hollandse, de nummer 88 op de wereldranglijst, was in twee sets te sterk voor de Australische Maddison Inglis, die op de 135e plek staat in het mondiale klassement. Na 1 uur en 11 minuten was het duel voorbij: 6-1 6-4.

Pattinama-Kerkhove speelt in de tweede ronde tegen de als eerste geplaatste Britse Johanna Konta, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen.

Pattinama-Kerkhove werd afgelopen donderdag in het dubbelspel op Roland Garros met Rosalie van der Hoek in de eerste ronde uitgeschakeld.

IJshockey: Canadees ijshockeyteam pakt wereldtitel

23.01 uur: Het Canadees ijshockeyteam heeft in Riga de wereldtitel veroverd. De grootmacht in deze sport versloeg titelhouder Finland met 3-2 na verlenging. Nick Paul van Ottawa Senators maakte in de extra tijd het beslissende doelpunt.

Voor Canada was het de 27e wereldtitel en de eerste sinds 2016. Daarmee staat de ijshockeynatie nu op gelijke hoogte met recordhouder Rusland, Finland blijft op drie wereldtitels staan.

In de strijd om het WK-brons won de Amerikaanse ploeg met 6-1 van Duitsland.

Voetbal: Jong Duitsland Europees kampioen ten koste van Jong Portugal

22.59 uur: Jong Duitsland heeft in Slovenië de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz was in de finale in Ljubljana met 1-0 te sterk voor Jong Portugal. Voor de Duitsers maakte Lukas Nmecha het doelpunt kort na de rust.

Jong Duitsland plaatste zich afgelopen donderdag in Hongarije ten koste van Jong Oranje voor de finale. De Nederlandse ploeg verloor met 2-1. Jong Portugal schakelde in de halve eindstrijd titelverdediger Jong Spanje uit (1-0).

Voetbal: Bondscoach Van ’t Schip wint met Griekenland van Noorwegen

21.14 uur: Griekenland is Noorwegen in een oefeninterland met 2-1 de baas gebleven. Voor de ploeg van bondscoach John van ’t Schip kwamen Giorgios Masouras en Thanasis Androutsos in Malaga tot scoren. Vangelis Pavlidis (Willem II) viel een kwartier voor tijd in bij de Grieken.

Voor Noorwegen, tegenstander van Nederland in de WK-kwalificatie, trof Stefan Strandberg doel. AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø werd in de rust bij de Noren gewisseld. Clubgenoot Jonas Svensson bleef op de bank.

Noorwegen versloeg afgelopen woensdag Luxemburg, eveneens in Malaga, met 1-0. Griekenland hield donderdag België in Brussel op 1-1.

Golf: Van Driel derde na twee ronden in Hamburg

21.14 uur: VDarius van Driel bezet na twee speelronden bij de European Open in Hamburg de gedeelde derde plaats. De 32-jarige Nederlander ging zondag rond in 69 slagen (-3). Een dag eerder gebruikte hij 71 slagen voor zijn omloop. Met een score van 140 staat Van Driel er uitstekend voor. Alleen de Engelsman Matthew Southgate en de Australiër Maverick Antcliff hebben na twee dagen een betere score (139).

Het toernooi in Hamburg eindigt op maandag. Het evenement is ingekort tot 54 holes, in plaats van de gebruikelijke 72 holes, vanwege de coronamaatregelen in Duitsland.

Joost Luiten neemt met een totaal van 144 slagen de negentiende plaats in. Wil Besseling staat 32e met een score van 145. Lars van Meijel miste de ’cut’ met een totaal van 152 slagen.

Paardensport: Dressuurruiter Edward Gal opnieuw Nederlands kampioen

18.42 uur: Dressuurruiter Edward Gal heeft zijn Nederlandse titel geprolongeerd. De voormalig wereldkampioen won zondag in Ermelo met Glock’s Total U.S. ook het tweede onderdeel van het kampioenschap, de kür. Zaterdag was hij al de beste in de Grand Prix.

Hans Peter Minderhoud werd met Glocks’s Dream Boy tweede. Dinja van Liere eindigde met Hermes op de derde plaats, voor Marlies van Baalen met Go Legend. Bondscoach Alex van Silfhout selecteert binnenkort vier combinaties voor de Olympische Spelen.

Ermelo gold als eerste zogenoemd meetmoment. Het tweede is tijdens het CHIO van Rotterdam, volgende maand.

Duplantis schenkt Nederland sprong over 6 meter met polsstok

18.20 uur: De FBK Games in Hengelo beleefden zondag weer een atletiekprimeur. Voor het eerst sprong een atleet in Nederland bij het polsstokhoogspringen over 6 meter. De Zweed Armand ’Mondo’ Duplantis was verantwoordelijk voor deze prestatie. De wereldrecordhouder kwam tot een hoogte van 6,10 meter.

De 21-jarige Europees kampioen en winnaar van het zilver op de laatste WK in 2019 waagde zelfs drie pogingen op het wereldrecord. Hij liet de lat leggen op 6,19, precies 1 centimeter hoger dan zijn bestaande mondiale record uit 2020. Duplantis sprong de lat er drie keer af.

Hij liet na afloop weten dat het publiek in het stadion hem zeker had aangespoord. „Lang geleden dat ik voor toeschouwers heb gesprongen. Het was geweldig om mee te maken”, zei de Zweed. Bij de FBK Games waren 1500 toeschouwers toegelaten.

Menno Vloon, de Nederlands recordhouder met 5,96, werd derde in Hengelo. Hij sprong 5,80. Drie pogingen op 5,92 mislukten.

Basketbal: Vrouwen 3x3 uitgeschakeld voor olympische kwalificatie

17.46 uur: De Nederlandse basketbalsters 3x3 zijn uitgeschakeld op het olympisch kwalificatietoernooi. In de buitenlucht van Debrecen verloor de formatie van bondscoach Hakim Salem in de halve finale van Italië, 11-14. Daarvoor had TeamNL ruim (20-10) van Iran gewonnen. Alleen de winnaar van het evenement krijgt een ticket voor Tokio.

Tegen het als eerste geplaatste Italië hield Oranje tot 9-9 gelijke tred. Daarna liepen de Italiaansen uit naar 9-14. Verder dan een tweepunter van Noortje Driessen kwam Nederland daarna niet meer. In de kwartfinale bleef Iran vrij lang bij en stond het met 7-6 zelfs even op voorsprong. Pas na de stand van 8-8 liep Oranje steeds verder uit.

Loyce en Jill Bettonvil, Ilse Kuijt en Driessen kwamen in actie namens Oranje. Nederland had vrijdag in de groepsfase gewonnen van Estland en verloren van Hongarije.

Vorige week slaagden de Nederlandse mannen er wel in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Voor de vrouwen komt er geen herkansing meer.

Motorsport: Bendsneyder zesde in Barcelona in Moto2

15.49 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Catalonië zijn startplek op de voorste rij niet kunnen omzetten in zijn eerste podiumplaats in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer had zich als derde gekwalificeerd. Hij wist zich in de race over 22 rondes ook lang te handhaven op die positie, maar viel in de slotfase terug naar de zesde plek. Bendsneyder pakte zo 10 punten voor het WK.

De Australiër Remy Gardner, leider in de WK-stand en van poleposition gestart, pakte de winst. Hij bleef zijn teamgenoot en voornaamste rivaal Raúl Fernández net voor. De 23-jarige Gardner bouwde zijn voorsprong in het WK-klassement uit naar 11 punten (139-128). Bendsneyder voerde zijn totaal op naar 35 punten. De Nederlander eindigde vorige maand op Le Mans als vijfde, zijn beste klassering in de Moto2.

Motorsport: Eerste zege Oliveira in MotoGP

14.05 uur: De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft zijn eerste overwinning van dit seizoen geboekt in de MotoGP. De 26-jarige KTM-coureur zegevierde in de Grote Prijs van Catalonië op het circuit van Barcelona. WK-leider Fabio Quartararo kreeg in de slotfase van de race problemen met zijn pak, dat open sprong. De Fransman slaagde er niet meer in zijn pak dicht te ritsen en reed in de laatste rondes met ontblote borst rond.

Quartararo kreeg ook nog een tijdstraf van 3 seconden en zakte daardoor in de eindstand van de race van de derde naar de vierde plek. Oliveira had op het podium gezelschap van de Fransman Johann Zarco en de Australiër Jack Miller.

Quartararo startte voor de vijfde race op rij van poleposition, maar hij werd al voor de eerste bocht gepasseerd door Miller en Oliveira, die de leiding nam. De Fransman meldde zich in het verloop van de race weer vooraan. Problemen met zijn banden én zijn pak kostten Quartararo echter een podiumplaats. Hij gaat wel nog steeds aan kop in het WK.

Volleybal: Nederlandse vrouwen in drie sets te sterk voor Japan

14.04 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League in het Italiaanse Rimini zondag vervolgd met een zege op Japan. Oranje won met 3-0: 25-22 25-20 25-23. Voor Japan was het pas de tweede nederlaag in zeven duels. Nederland staat ook op vijf overwinningen tegen twee nederlagen.

Selinger begon het duel in Rimini, waar de ploeg in een bubbel in totaal vijftien wedstrijd afwerkt, met spelverdeelster Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Elles Dambrink, Eline Timmerman, Juliët Lohuis, Anne Buijs en libero Myrthe Schoot als basis. Celeste Plak, na anderhalf jaar teruggekeerd bij Oranje, kreeg enkele invalbeurten in de derde set.

Maandag volgt een duel met Polen. Dinsdag is Canada de tegenstander, waarna de mannen weer drie dagen aan de beurt zijn in Rimini.

Turnen: Legende Uchimura voor vierde keer naar Spelen

13.37 uur: Drievoudig olympisch kampioen turnen Kohei Uchimura uit Japan heeft zich met enige moeite geplaatst voor de Spelen van Tokio. De allroundkampioen van de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 komt uit op het onderdeel rekstok.

Uchimura besloot eerder al vanwege schouderklachten zich niet meer te richten op de meerkamp. Voor een plaats in de selectie vocht hij een harde strijd uit met Hidenobu Yonekura, verdeeld over drie competities. Pas op de slotdag viel de beslissing nipt uit in het voordeel van de 32-jarige turner, die met Japan in Rio ook het goud won in de landenwedstrijd.

Na een slordig optreden verkeerde Uchimura enige tijd in onzekerheid. „Toen ik neerkwam na mijn oefening dacht ik dat ik de Spelen kon vergeten”, zei Uchimura, die beschouwd wordt als de beste turner aller tijden. Hij is onder meer tienvoudig wereldkampioen.

„Toen ik hoorde dat ik naar de Spelen mag, vroeg ik me af of dat wel terecht was. Ik heb ook sorry gezegd tegen Yonekura”, vertelde Uchimura, die zaterdag de finale bereikte met een recordscore van 15,766 punten. In Tokio is hij een van de concurrenten van Epke Zonderland, wiens deelname nog officieel bevestigd moet worden.

Handbal: Oranje raakt na Kramer en Broch ook Van der Vliet kwijt

12.56 uur: In de aanloop naar de Olympische Spelen hebben de Nederlandse handbalsters ook Nikita van der Vliet zien afhaken. De 21-jarige Van der Vliet heeft een rugblessure en ontbreekt maandag bij de start van de voorbereiding. Bondscoach Emmanuel Mayonnade zag eerder Jessy Kramer en Yvette Broch al afhaken.

Kramer (31) besloot afgelopen week om vanwege fysieke problemen haar carrière te beëindigen. Broch (30) wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Vanwege alle gevolgen die dat heeft, besloot ze om zich niet beschikbaar te stellen voor een plek in de olympische selectie.

Mayonnade heeft Tamara Haggerty (25) van de Duitse club TuS Metzingen opgeroepen voor de komende trainingsperiode. Nycke Groot (33) besloot onlangs om zich weer beschikbaar te stellen voor Oranje. Zij sluit over twee weken aan. Groot had haar interlandcarrière twee jaar geleden beëindigd.

De handbalsters spelen volgende maand een drielandentoernooi. De voorlopige selectie bestaat uit 22 speelsters, onder wie de van een knieblessure herstellende Estavana Polman. Mayonnade mag veertien handbalsters meenemen naar Tokio, plus één reserve.

Judo: Tsjakadoea snel uitgeschakeld op WK

12.43 uur: Voor judoka Tornike Tsjakadoea zijn de WK in Boedapest al na één optreden klaar. De 24-jarige Fries was vrijgeloot voor de eerste ronde in de klasse tot 60 kilogram, maar slaagde er daarna niet in de Ecuadoraan Lenin Preciado te verslaan.

In drie eerdere ontmoetingen was de Nederlandse judoka met Georgische roots nog te sterk geweest voor Preciado. Ditmaal won de Ecuadoraan met twee waza-ari’s.

Tsjakadoea, die over een paar weken meedoet aan de Olympische Spelen van Tokio, won eerder dit jaar brons op de sterk bezette World Masters in Doha. Op EK’s en WK’s pakte de lichtgewicht als senior nog geen medaille. Hij was de enige Nederlander die op de openingsdag van het mondiale toernooi in de Hongaarse hoofdstad in actie kwam.

Maandag is het de beurt aan Naomi van Krevel in de klasse -52 kg. In totaal nemen er vijftien Nederlandse judoka’s deel aan de WK.

Wielrennen: Deignan wint Ronde van Zwitserland

12.28 uur: De Ronde van Zwisterland is gewonnen door Lizzie Deignan. De Britse wielrenster bleef in het algemeen klassement thuisrijdster en de winnaar van de eerste rit, Elise Chabbey met één seconde voor. Lucinda Brand was met een zesde plaats de beste Nederlandse.

De tweede en laatste etappe met aankomst in Frauenfeld was een prooi voor Marta Bastianelli. Zij won de sprint van een kleine groep.

Beachvolleybal: Brouwer en Meeuwsen naar finale in Ostrava

12.22 uur: De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de finale bereikt op het viersterrentoernooi uit de WorldTour in Ostrava. Het duo versloeg de Brazilianen George en André in drie sets: 22-20 24-26 16-14.

De toeschouwers in het beachstadion van de Tsjechische stad Ostrava zagen een spannende wedstrijd, waarin de verschillen in iedere set klein waren. In de eerste kregen de Brazilianen op 20-19 een setpunt, maar Brouwer en Meeuwsen wisten de set alsnog naar zich toe te trekken. In de tweede set liet het Nederlandse duo, zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, een paar kansen liggen om de partij te beslissen. In de laatste set namen ze een voorsprong van 14-12, maar George en André kwamen weer op gelijke hoogte. Brouwer en Meeuwsen maakten het daarna alsnog af.

„Geweldig om in zo’n vol stadion te spelen”, zei Meeuwsen. „Het zag er misschien uit alsof we vermoeid waren, maar ik voel me topfit”, aldus Brouwer. „Ik ben 120 procent. We zijn klaar om alles te geven in de finale tegen het Tsjechische team.” Brouwer en Meeuwsen nemen het om 17.00 uur op tegen Ondrej Perusic en David Schweiner.

In de kwartfinales hadden Brouwer en Meeuwsen afgerekend met Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde (21-19 21-18). Varenhorst en Van de Velde konden zich in Ostrava verzekeren van deelname aan de Spelen als ze in de top 3 waren geëindigd. Zij krijgen nu nog één kans, op de Continental Cup van eind deze maand in Den Haag.

Wielrennen: Fabio Jakobsen stapt af in laatste etappe Dauphiné

12.17 uur: Wielrenner Fabio Jakobsen heeft het Critérium du Dauphiné niet uitgereden. De Nederlandse sprinter uit de Belgische ploeg Deceuninck - Quick-Step besloot aan het begin van de laatste etappe af te stappen. De achtdaagse etappekoers eindigt met een rit met zeven beklimmingen.

Jakobsen was een dag eerder als laatste over de finish gekomen in de zware bergetappe naar La Plagne. Hij arriveerde ruim 38 minuten na winnaar Mark Padoen uit Oekraïne in het skioord. De sprinter stond ook onderaan in het algemeen klassement.

Voor de 24-jarige renner uit Heukelum was de Dauphiné zijn derde rittenkoers na zijn zware val in de Ronde van Polen, in augustus vorig jaar. Net als in de rondes van Turkije en de Algarve kon hij zich in de sprintetappes niet mengen in de strijd om de overwinning. Het Critérium du Dauphiné was zijn eerste koers op WorldTour-niveau.

Honkbal: Amerika pakt vijfde ticket Olympische Spelen

11.45 uur: De Amerikaanse honkballers hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. ’Team USA’ versloeg in de zogeheten superronde op het olympisch kwalificatietoernooi in Florida ook Venezuela (4-2) en verzekerde zich zo van het vijfde startbewijs. Gastland Japan, Zuid-Korea, Israël en Mexico waren al zeker van deelname aan de Spelen.

De Nederlandse honkballers kunnen eind deze maand (22-26 juni) in Mexico het laatste ticket bemachtigen. Het zogeheten koninkrijksteam, dat dan onder leiding staat van Hensley Meulens, neemt het op het laatste OKT op tegen Australië, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. Het toernooi zou eigenlijk in Taiwan worden gehouden, maar het gastland heeft zich vanwege de coronaperikelen teruggetrokken.

Honkbal staat voor het eerst sinds 2008 weer op het programma bij de Spelen. De Verenigde Staten pakten de olympische titel in 2000. Drievoudig olympisch kampioen Cuba (1992, 1996 en 2004) wist zich afgelopen week niet te plaatsen voor de Spelen van Tokio. De laatste olympische titel, in 2008, ging naar Zuid-Korea. De Nederlandse honkballers bleven toen in de groepsfase steken.

Wielrennen: Stybar breekt vinger bij val Dwars door het Hageland

10.55 uur: De Tsjechische wielrenner Zdenek Stybar heeft een gebroken vinger overgehouden aan zijn val in Dwars door het Hageland. De 35-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step ging op ruim 40 kilometer van de finish in de Belgische stad Diest onderuit en moest opgeven. In het ziekenhuis bleek dat hij niet alleen een ringvinger heeft gebroken, maar ook een scheurtje in zijn rechterelleboog heeft opgelopen.

„Zdenek wordt de komende dagen in de gaten gehouden”, aldus de Belgische wielerploeg. „Het is nog niet bekend wanneer hij weer kan koersen.” Stybar is de wegkapitein van Deceuninck - Quick-Step. Hij werd dit jaar vijfde in de E3 Classic. Hij miste de Ronde van Vlaanderen omdat hij een kleine ingreep aan zijn hart moest ondergaan.

De Noor Rasmus Tiller schreef Dwars door het Hageland op zijn naam. Danny van Poppel sprintte naar de tweede plaats.

Basketbal: Brooklyn Nets wint eerste duel met Bucks, maar verliest Harden

09.58 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben het eerste duel met Milwaukee Bucks in de tweede ronde van de play-offs in de NBA gewonnen, maar ze verloren wel James Harden. De 31-jarige Amerikaan greep al in de eerste minuut naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen en liep direct van het veld af. Een MRI-scan moet uitwijzen hoe ernstig de schade is.

Zonder Harden, één van de sterren van de Nets, boekte de ploeg uit New York wel een overwinning: 115-107. Kevin Durant (29 punten) en Kyrie Irving (25) waren de topscorers bij de thuisclub. Giannis Antetokounmpo kwam bij de Bucks tot 34 punten. In de reguliere competitie waren de Nets in het oosten op de tweede plek geëindigd, net voor de Bucks.

Harden miste in april en mei al ruim twintig wedstrijden vanwege een hamstringblessure. Coach Steve Nash vreest dat hij zijn topspeler voorlopig weer moet missen. Maandag treffen de Nets en de Bucks elkaar opnieuw in New York in de best-of-sevenserie. De ploeg die vier duels wint, plaatst zich voor de finale in het oosten.

Golf: Leider The Memorial test positief op coronavirus

09.31 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm heeft positief getest op het coronavirus terwijl hij op weg leek naar de winst van The Memorial. De nummer 3 van de wereldranglijst hoorde dat toen hij net klaar was met zijn derde ronde op het prestigieuze toernooi op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). Hij moest het toernooi verlaten en ging direct in isolatie.

Rahm had aan kop van de ranglijst een voorsprong van maar liefst zes slagen op zijn achtervolgers opgebouwd en leek onbedreigd af te gaan op de winst. De Spanjaard reageerde zeer geëmotioneerd toen hij door het medische personeel op de hoogte werd gesteld van zijn positieve test.

De 26-jarige Rahm kreeg aan het begin van de week al te horen dat hij nauw contact had gehad met iemand die positief was bevonden op het coronavirus. Rahm werd daarom dagelijks getest. Tot zaterdag leverden al die tests een negatieve uitslag op, maar de test die Rahm voorafgaand aan de derde ronde deed, bleek positief. Een hertest leverde dezelfde uitslag op. De golfer, die geen symptomen vertoonde van het virus, moet in isolatie blijven tot 15 juni.